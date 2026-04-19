Okul Saldırılarının Ardından BTK Harekete Geçti: 18 Yaş Altına Özel 'Çocuk Hattı' Geliyor!

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, Türkiye’de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN’lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığında olunduğu öğrenildi. Bununla birlikte GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde “çocuk hattı” tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilmesi hedefleniyor.