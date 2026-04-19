article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okul Saldırılarının Ardından BTK Harekete Geçti: 18 Yaş Altına Özel 'Çocuk Hattı' Geliyor!

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 08:56

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da harekete geçti. Çocukları korumaya yönelik yeni adımlar atmak için hazırlanan BTK, 18 yaş altına özel 'çocuk hattı' uygulaması üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Ömer Temür - Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BTK, çocukların şiddet eğiliminin artması sebebiyle harekete geçti ve çocukları korumaya yönelik adımlar atmak üzere hazırlıklara başladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve herkesi derinden sarsan okul saldırılarının ardından saldırıyı düzenleyen her iki çocuğun da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) çocukları korumak adına bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN Hizmetlerine Lisans Düzenlemesi ve Çocuklara Yönelik Özel SIM Kart Geliyor

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, Türkiye’de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN’lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığında olunduğu öğrenildi. Bununla birlikte GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde “çocuk hattı” tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilmesi hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın