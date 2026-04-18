Dünyada Hiçbir Ülkenin Tanımadığı Liberland'ın Cumhurbaşkanı Gürsel Tekin’i Ziyaret Etti

Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunan ve dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı Liberland Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, Türkiye ziyareti kapsamında Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Vít Jedlicka, Türkiye’den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldığını söyledi.

Jedlicka, şunları söyledi:

'Türkiye'den gelen yoğun ilgiye dikkat çekerek yeryüzündeki en şeffaf ülkelerden biri olma özelliğini taşıyoruz. Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunuyoruz. Şeffaflık bizim için birinci sıradadır ve her şeyden önce bu ilkeyi ön planda tutmayı hedefliyoruz. Türkiye'den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldı. Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyduğumuzu bildikleri için bizimle irtibat kurmak istiyorlar. Liberland vatandaşı olmak için sürecin bir an önce başlamasını isteyen, oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız. Her zaman dürüst bir sistemi, ne olursa olsun şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hedefledik.'