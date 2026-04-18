Dünyada Hiçbir Ülkenin Tanımadığı Liberland'ın Cumhurbaşkanı Gürsel Tekin’i Ziyaret Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2026 - 00:11

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından tanınmayan bir mikro ulus olan Liberland'ın Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, Türkiye’yi ziyaret Etti. Vít Jedlicka, ziyareti kapsamında Gürsel Tekin ile bir araya geldi. Liberland Cumhurbaşkanı, Türkiye’den 80 bin vatandaşlık başvurusu olduğunu söyledi.

Liberland Cumhurbaşkanı, Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Türkiye'den 80 bin vatandaşlık başvurusu aldıklarını açıkladı.

Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunan ve dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı Liberland Cumhurbaşkanı Vít Jedlicka, Türkiye ziyareti kapsamında Gürsel Tekin'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Vít Jedlicka, Türkiye’den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldığını söyledi.

Jedlicka, şunları söyledi:

'Türkiye'den gelen yoğun ilgiye dikkat çekerek yeryüzündeki en şeffaf ülkelerden biri olma özelliğini taşıyoruz. Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunuyoruz. Şeffaflık bizim için birinci sıradadır ve her şeyden önce bu ilkeyi ön planda tutmayı hedefliyoruz. Türkiye'den yaklaşık 80 bin Liberland vatandaşlığı başvurusu yapıldı. Bu başvuruyu yapan vatandaşların tamamı büyük bir heyecanla bizden gelecek haberleri bekliyor. Özellikle blockchain teknolojisine ilgi duyduğumuzu bildikleri için bizimle irtibat kurmak istiyorlar. Liberland vatandaşı olmak için sürecin bir an önce başlamasını isteyen, oldukça heyecanlı bir Türk topluluğuyla karşı karşıyayız. Her zaman dürüst bir sistemi, ne olursa olsun şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hedefledik.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
