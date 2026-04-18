Yaz Beklerken Kış Geri Dönüyor: İstanbul'un Donacağı Tarih Belli Oldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 23:47

Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye sıcak havalara kavuşamadı. Marmara ve batı bölgelerinde güneşin yüzünü göstermesiyle 'yaz geliyor' heyecanı yaşanırken, meteorolojik tahminler moralleri bozacak cinsten. X'te 'Hava Forum' isimli hesap, ülkenin yeni bir soğuk hava dalgası eşiğinde olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Yapılan paylaşıma göre İstanbul'da sıcaklık 3 dereceye inecek.

Kış dönüyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek.

Hafta başında İstanbul başta olmak üzere batı illerinde termometrelerin 20 derece bandına yaklaşması bekleniyor. Ancak bu yalancı bahar çok kısa sürecek. 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yeniden devreye girecek olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları bir anda 8 ila 10 derece birden düşürecek.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Özellikle kayak merkezlerinden Kartepe ve Uludağ’da Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklenirken; iç ve doğu bölgelerde ise ani düşüşle birlikte buzlanma ve don riski kapıda.

23 Nisan'da İstanbul'da sıcaklık 3 dereceye düşecek.

Özellikle İstanbulluları etkileyecek en kritik uyarı ise 23 Nisan gecesi için yapıldı. Hava Forum'un paylaşımına göre, megakentte termometreler gece saatlerinde 3 dereceye kadar gerileyebilir. 

Hava Forum'un paylaşımı şöyle:

'İstanbul'da 23 Nisan Perşembe gecesi sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

Bir aksilik olmaz ise yarın İstanbul'da pazar güneşini görürürüz. Sıcaklığımız 17 derecelerde. Sahillerde biraz poyrazın soğuk esintisi yine hissedilir. Kent genelinde ise çok bir etki etmez. Güneş çıkarsa iyi olacak, biraz kemiklerimiz ısınır. Güneş mutluluktur. İyi pazarlar...'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
