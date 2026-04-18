Yaz Beklerken Kış Geri Dönüyor: İstanbul'un Donacağı Tarih Belli Oldu!

Hafta başında İstanbul başta olmak üzere batı illerinde termometrelerin 20 derece bandına yaklaşması bekleniyor. Ancak bu yalancı bahar çok kısa sürecek. 22 Nisan Çarşamba günü itibarıyla yeniden devreye girecek olan soğuk hava dalgası, sıcaklıkları bir anda 8 ila 10 derece birden düşürecek.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Özellikle kayak merkezlerinden Kartepe ve Uludağ’da Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklenirken; iç ve doğu bölgelerde ise ani düşüşle birlikte buzlanma ve don riski kapıda.