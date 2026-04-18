Gülistan Doku Davasında Gözaltında Olan Eski Vali Tuncay Sonel’in Bir Zamanlar Yaptığı Usulsüzlük

Dilara Şimşek
18.04.2026 - 23:15

Gülistan Doku soruşturmasında ‘kasten öldürme suçu’ndan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in babası dönemin valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı. Bir dönem kayyum belediye başkanı olarak Tunceli’de görev yapan Tuncay Soner hakkında 2021 yılında Danıştay tarafından soruşturma izni verildi. Soruşturmanın nedeni ise Tuncay Sonel’e yöneltilen ihalede usulsüzlük olmuştu… İşte Gülistan Doku soruşturmasında suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla gözaltına alınan Tuncay Sonel hakkındaki usulsüzlük soruşturmasının detayları…

Bir dönem Tunceli’de kayyum belediye başkanı olarak görev yapan Tuncay Sonel’in 35 milyon liralık ihalede usulsüzlük yapıldığı tespit edilmişti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden Tunceli’ye belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisinden önce kayyum belediye başkanı olan Vali Tuncay Sonel zamanında yapılan yaklaşık 35 milyon lira tutarında yedi ihalede usulsüzlük yapıldığını ve ihalelerin belirlenen şartlarda yapılmadığını tespit etti. 

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvuran Maçoğlu, soruşturma yapılmasını talep etti. Bakanlık ise talep yazısını vali Tuncay Sonel’e göndererek araştırma yapmasını istedi. Vali Sonel ise kendisi hakkındaki soruşturma talebi ile ilgili rapor hazırlaması için bir memur görevlendirdi. Sonel, memurun hazırladığı raporu Bakanlığa göndererek “Soruşturmaya gerek olmadığını” ifade etti.

Kendisi hakkında "inceleme yapılmasına gerek olmadığı"na dair rapor hazırlatmış.

Bakanlık gelen raporun ardından soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine Tunceli Belediyesi konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 1. Dairesi verdiği kararda Tuncay Sonel’in kayyum belediye başkanı olduğu dönemde yaklaşık 35 milyon liralık yedi ihalede usulsüzlük yaptığına karar verdi. Danıştay, Sonel’in üniversite öğrencilerine usulsüzlük olarak burs verdiği iddialarıyla ilgili araştırmaların valilik personeli tarafından yağıldığını belirtti. 

Vali Sonel’in, “kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı” yönünde İçişleri Bakanlığı’na görüş sunduğu ve bunun üzerine şikayetin işleme konulmadığı belirtilen Danıştay kararında vurgulandı.

Danıştay kararında şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar söz konusu iddiaların adı geçen Valinin Belediye Başkan Vekilliği görevinden kaynaklanan eylemlere ilişkin olduğu görülmekle birlikte, Vali Tuncay Sonel hakkında yürütülen araştırmanın Tunceli Valisinin amiri olduğu Valilik personeli tarafından yapılmasının araştırmanın sıhhati bakımından tereddüt oluşturduğu gibi bu araştırma sonucunda Valinin bizzat kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yolunda görüş bildirmesinin de objektiflige uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu raporu ve Valilik görüşü dikkate alınarak İçişleri Bakanı tarafından verilen işleme konulmama kararının hem objektifliğe hem de 4483 sayılı Kanunun düzenlenmesine aykırı olduğu görülmüştür. Açıklanan nedenlerle, şikayet konusu iddialarla ilgili olarak 4483 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından araştırma, inceleme veya ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak araştırma, inceleme veya ön inceleme raporu düzenlenmesi, bu rapor da göz önünde bulundurulmak suretiyle şikayetin işleme konulmamasına veya soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve yerini de belirten gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra bu karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile birlikte itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 20.11.2020 tarih ve INS.2019.62.3048 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 2.3.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
