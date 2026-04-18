Gülistan Doku Davasında Gözaltında Olan Eski Vali Tuncay Sonel’in Bir Zamanlar Yaptığı Usulsüzlük

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden Tunceli’ye belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisinden önce kayyum belediye başkanı olan Vali Tuncay Sonel zamanında yapılan yaklaşık 35 milyon lira tutarında yedi ihalede usulsüzlük yapıldığını ve ihalelerin belirlenen şartlarda yapılmadığını tespit etti.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvuran Maçoğlu, soruşturma yapılmasını talep etti. Bakanlık ise talep yazısını vali Tuncay Sonel’e göndererek araştırma yapmasını istedi. Vali Sonel ise kendisi hakkındaki soruşturma talebi ile ilgili rapor hazırlaması için bir memur görevlendirdi. Sonel, memurun hazırladığı raporu Bakanlığa göndererek “Soruşturmaya gerek olmadığını” ifade etti.