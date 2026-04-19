Rabia Naz'ın Babasından Süleyman Soylu'ya Ağır Eleştiri

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 18:31

Gülistan Doku soruşturmasının yeniden başlamasıyla,  şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan ve 21 yaşındaki Rojin Kabaiş dosyaları de yeniden incelemeye alındı. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, yaptığı paylaşımda 'İnşallah artık gereken yapılır. ' ifadelerine yer verdi.

Kızının hakkını arayan Şaban Vatan, son olarak Süleyman Soylu'ya ağır eleştirilerde bulundu.

2018 yılında evinin önünde yaralı bir şekilde bulunan Rabia Naz'ın dosyası yeniden incelemeye alındı.

Gülistan Doku soruşturmasına dair konuşan Adalet Bakanı Gürlek, 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin ardından Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

'Az önce bilgim oldu. Sayın Adalet Bakanımız Rabia Nazımızın da davasını incelemek için bir ekip kurduklarını açıklamış. Haber gündeminden sonra Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü aradım. Bilgi verecekler haber bekliyorum. İnşallah artık gereken yapılır. 

Rabia Nazımız 8 yıldır toprağın altında Adaletini bekliyor. Artık katiller ve suç ortaklığı içinde dahli olan herkes yargılansın hak ettiği cezayı alsın. 

Biz aile olarak sadece katillerin yargılanarak hak ettiği cezayı almasını istiyoruz.'

Şaban Vatan, son paylaşımında ise Süleyman Soylu'ya ağır eleştirilerde bulundu.

Vatan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

'Vallahi billahi bir şey bulamadık diyerek orda hatırlı kişiler diyerek

Rabia Nazımızın Ardından polislerin delilleri karartma suçunu görmezden geldiğin 2019 yılını unutmadık

Kızımın katillerinin yargılanmasını, delilleri değiştiren polislerin yargılanmasını istedim makamınızda

26 Şubat 2019 saat 09:30 civarı

Siz bana ne söylediniz

@suleymansoylu

Sen gazeteci ağzı konuşuyorsun dedin gözümün içine bakarak vicdansızca

Birde senin kızın hastaymış dedin psikolojisi bozulmuş dedin

Vicdansızca

O günü hiç unutmuyorum

Hiç.'

Ayrıca Şaban Vatan 2018 yılından Cem Küçük'ün olayla ilgili açıklamalarını da paylaştı;

