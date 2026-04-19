Rojin Kabaiş’in Babası Nizamettin Kabaiş Gülistan Doku’nun Annesi ile Görüştü

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmuş, o günden bu yana geçen altı yıl boyunca kendisinden hiçbir iz bulunamamıştı. Geçtiğimiz günlerde dosyaya giren yeni tanık ifadeleri ve dijital deliller neticesinde davanın seyri tamamen değişti ve genç kadının başına gelenler uzun bekleyişin sonunda aydınlığa kavuştu.

Kendisi de kızı Rojin Kabaiş için adalet arayan baba Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi’ne gitti. “Suçumuz, günahımız nedir? Bu aile 6 senedir acı çekiyor.” diyen Kabaiş, gözyaşlarını tutamadı.