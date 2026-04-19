Rojin Kabaiş’in Babası Nizamettin Kabaiş Gülistan Doku’nun Annesi ile Görüştü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 12:37 Son Güncelleme: 19.04.2026 - 12:39

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaybolmuş, o günden bu yana geçen altı yıl boyunca kendisinden hiçbir iz bulunamamıştı. Geçtiğimiz günlerde dosyaya giren yeni tanık ifadeleri ve dijital deliller neticesinde davanın seyri tamamen değişti ve genç kadının başına gelenler uzun bekleyişin sonunda aydınlığa kavuştu. 

Kendisi de kızı Rojin Kabaiş için adalet arayan baba Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi’ne gitti. “Suçumuz, günahımız nedir? Bu aile 6 senedir acı çekiyor.” diyen Kabaiş, gözyaşlarını tutamadı.

Kabaiş ailesine de umut oldu!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde akşam yemeğinin ardından 'çakıl taşı toplamak' için çıktığı KYK yurdundan bir daha dönmemişti. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından acı haber maalesef 15 Ekim 2024 tarihinde gelmişti. 

Kızının davasındaki belirsizliklerin ve ihmallerin üzerine gidilmesi için hâlâ adalet mücadelesi veren Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku davasında yaşanan bu gelişmenin kendilerine de umut olduğunu, kendi kızının da benzer bir durum yaşadığını düşündüğünü belirtti.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
