Gülistan Doku Davası: Tutuklanan Vali Oğlu ve Korumasına Linç Girişimi

Tunceli'de Ocak 2020'de bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Sonel ve bir diğer tutuklu Vali'nin koruması Şükrü Eroğlu adliyeden çıkarken görüntülendi.

Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, kalabalığın sert tepkisiyle karşılaştı. Haber Global'den Azra Sözcü'nün paylaştığı videoda halkın linç girişiminde bulunduğu ve suçluların bindikleri aracı taşladığı görüldü. Öte yandan öfkeli kalabalığın 'Katiller' diye bağırdığı duyuldu.