article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gülistan Doku Davası: Tutuklanan Vali Oğlu ve Korumasına Linç Girişimi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.04.2026 - 21:26

Tunceli'de Ocak 2020'de bu yana kayıp olarak aranan Gülistan Doku soruşturmasında yıllar sonra yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'yu 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Sonel ve bir diğer tutuklu Vali'nin koruması Şükrü Eroğlu adliyeden çıkarken görüntülendi.

Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, kalabalığın sert tepkisiyle karşılaştı. Haber Global'den Azra Sözcü'nün paylaştığı videoda halkın linç girişiminde bulunduğu ve suçluların bindikleri aracı taşladığı görüldü. Öte yandan öfkeli kalabalığın 'Katiller' diye bağırdığı duyuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Buradan izleyebilirsiniz:

Gülistan Doku davasında eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu'na linç girişimi.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma polisi Şükrü Eroğlu, adliyeden çıkarılmak istendiği sırada arbede yaşandı.

Öfkeli kalabalık Sonel ve Eroğlu'na linç girişiminde bulunmak isterken bindirildikler araç taşlandı. Adliye önünde bekleyen vatandaşların 'Katiller' diye bağırdığı duyurdu. 

Sonel ve Eroğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın