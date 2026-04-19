Avukat Ersan Şen'in "Somut Delil" Paylaşımı Tepki Çekti: "Gülistan Doku İçin İstiyor"

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada son olarak cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Gülistan Doku davasının sadece bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri olabileceği iddiası mercek altına alındı.

Türkiye'nin yeniden konuşmaya başladığı davada yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Son olarak Avukat Ersan Şen'in bir paylaşımının, Gülistan Doku hakkında olduğu iddia edildi.