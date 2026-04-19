Haberler
Gündem
Avukat Ersan Şen'in "Somut Delil" Paylaşımı Tepki Çekti: "Gülistan Doku İçin İstiyor"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.04.2026 - 17:00

Gülistan Doku davası, kayıp vakaları ve adli süreçler açısından Türkiye’de en çok konuşulan olaylardan biri olarak hafızalarda yer aldı. Üniversite eğitimi için Tunceli’de bulunan Gülistan Doku’dan haber alınamaması üzerine başlayan süreç ve ardından yaşanan olaylar dosyanın uzun yıllar boyunca tartışılmasına neden oldu.

Son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Avukat Ersan Şen'in 'somut delil' paylaşımının ise Gülistan Doku davası hakkında olduğu iddia edildi, Şen sosyal medyada tepki çekti.

Gülistan Doku davası, uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyor.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada son olarak cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Gülistan Doku davasının sadece bir kaybolma hadisesi değil; bir cinayet hadisesi ve buna ilaveten delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve olası bir organize örtbas zinciri olabileceği iddiası mercek altına alındı.

Türkiye'nin yeniden konuşmaya başladığı davada yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. 

Son olarak Avukat Ersan Şen'in bir paylaşımının, Gülistan Doku hakkında olduğu iddia edildi.

Şen, paylaşımında "Önemli olan somut delildir, ona bakılır." dedi.

'Maddi hakikate ve adalete ulaşmak, ucu nereye giderse gitsin bir hukuk devletinin maksadı olmalıdır. Bunun sınırı; “suçta ve ceza kanunilik”, “şahsi kusur sorumluluğu” ilkeleri ile “masumiyet karinesi” ve “dürüst yargılanma hakkı” esaslarıdır.

Birçok iddia gündeme gelebilir, ama somut delillerde bunun karşılığı var mı? “İstediğin olunca adalet var, istediğin olmayınca adalet yok” diyenler hep olacaktır. Önemli olan somut delildir, ona bakılır.'

Ersan Şen'in bu paylaşımına ise diğer avukatlar başta olmak üzere sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

'Gülistan Doku için somut delil istiyor.. Başka davalarla ilgili yorum yaparken istediği gibi konuşuyor.

Delillerin bizzat devleti temsil eden Vali tarafında silinmiş olmasını somut delil diye görmüyor..

Cinayetle ilgili baş şüpheli oğlunu koruyan, başından itibaren öldürüldüğünü bildiği Gülistan Doku cinayetinin somut delilerini ortadan kaldıran valiye mesaj mı gönderiyor?

Davayı üstlenmek için ne kadar ister acaba?'

'Yani diyor ki: 'ceset yoksa vali,oğlu ve diğerleri delil olmadığı için masumiyet karinesi gereği ceza almaz.'

Koş koş ,vali ve çetesinin avukatlığını yap.

Sen yok musun sen?

Senin ciğerini bilirim.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
