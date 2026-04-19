article/comments-white
article/share-white
20 Nisan - 26 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Nisan - 26 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 20 Nisan - 26 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında mesafeli duvarlarını indirmek ve daha hassas bağlar kurmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle yaşayacağın tutkulu anlar geçmişin tüm soğuk temalarını bir anda silebilir. Duygusal bariyerlerini yıktığında partnerinle aranda kurduğun bağın ne kadar derin olduğunu yeniden keşfedeceksin.

Tabii bekar bir Oğlak burcu isen tanışacağın kişinin yaydığı huzur dolu enerji savunma mekanizmalarını tek bir dokunuşla yerle bir edebilir. Karşındaki kişinin dürüstlüğü ve içtenliği seni daha önce hissetmediğin bir güven alanına çekecek. Bu aşk senin sınırlarını ihlal ederken aslında seni özgürleştirdiğini fark edeceksin. Hayatına girecek bu kişiyle kuracağın bağ uzun süredir özlemini duyduğun gerçek ve samimi duyguyu sana tattırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın