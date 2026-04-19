Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında mesafeli duvarlarını indirmek ve daha hassas bağlar kurmak durumunda kalabilirsin. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen partnerinle yaşayacağın tutkulu anlar geçmişin tüm soğuk temalarını bir anda silebilir. Duygusal bariyerlerini yıktığında partnerinle aranda kurduğun bağın ne kadar derin olduğunu yeniden keşfedeceksin.

Tabii bekar bir Oğlak burcu isen tanışacağın kişinin yaydığı huzur dolu enerji savunma mekanizmalarını tek bir dokunuşla yerle bir edebilir. Karşındaki kişinin dürüstlüğü ve içtenliği seni daha önce hissetmediğin bir güven alanına çekecek. Bu aşk senin sınırlarını ihlal ederken aslında seni özgürleştirdiğini fark edeceksin. Hayatına girecek bu kişiyle kuracağın bağ uzun süredir özlemini duyduğun gerçek ve samimi duyguyu sana tattırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…