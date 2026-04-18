Sevgili Oğlak, bugün maaşının yatmaması veya hak ettiğin bir primin teknik bir pürüz yüzünden askıda kalması gündemine gelebilir. Mars ile Satürn kavuşumu, finansal evinde seni sabır ve tasarruf testine tabi tutuyor. Bu tıkanıklığı aşmak için finansal kurumlarla yapacağın görüşmelerde sakin kalmalı ve hakkını yasal yollarla talep etmelisin.

Kendi değerini nakde çevirmek isterken önüne çıkan bu engel, yeteneklerini yüksek bir fiyattan pazarlaman için sana yeni bir strateji kurduracaktır. Tam da bu noktada maddi yetersizlik hissi seni kamçılamalı. Şimdi, pes etmek yerine sistemin açıklarını bulup kendi ekonomik kaleni inşa etmeye odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün maddi yetersizlikler veya gelecek kaygısı yüzünden partnerinle planladığın bir programı ertelemek zorunda kalabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, paramız olunca mutlu oluruz hatasına düşmek yerine, elindekilerle nasıl huzur bulacağınıza odaklanmalısın. Sadece aidiyet hissine, sıcaklığa ve gerçek aşka odaklanmalısın belki de! Ama bekar bir Oğlak burcuysan, bugün senin dik duruşuna hayran kalacak yabancıyla tanışman an meselesi. Belli ki bu aşk sana güç verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...