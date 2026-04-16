Sevgili Oğlak, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, gayrimenkul yatırımları veya mülk yönetimi üzerinden gelecek pasif gelirlerinde ciddi bir artış vadediyor. Kendi mülkiyet alanını genişletmek ve finansal güvenliğini mülk üzerinden garanti altına almak için en uygun gündesin.

Yaşam alanını profesyonel bir ofise dönüştürmek veya evden yürüteceğin büyük dijital projenin teknik altyapısını kurmak için bugün düğmeye basabilirsin. Artık başkalarının binalarını inşa etmeyi bırakıp kendi bağımsız kaleni yükseltmek adına en doğru finansal kararları alıyorsun. Detaylara olan takıntın, bugün sana büyük bir kâr marjı olarak geri dönecek. Hadi kendi iş modelini ve iş dünyanı kur!

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında ciddiyet ve onay süreçleri ön planda. Eğer bir ilişkin varsa, aile büyüklerinin de dahil olduğu resmi bir sözleşme veya nişan kararı gündeme gelebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, bugün yeni biriyle tanışmak yerine, geçmişten gelen birinin kapını çaldığını görebilirsin. Ama bu sefer durum farklı... Karşındaki kişi çok daha kararlı ve ne istediğini bilir bir halde karşına çıkacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...