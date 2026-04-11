Sevgili Oğlak, bugün iş dünyasında tümüyle kendi kurallarınla hareket edeceksin! Mars’ın Koç burcuna geçişiyle birlikte, profesyonel arenada güçlü bir otorite inşa etmen ve maddi kaynaklarını kendi vizyonunla yönetmen artık çok daha mümkün. Bu güçlü enerji sayesinde, yarım kalan işlerini kalıcı bir sisteme dönüştürerek üzerindeki yüklerden kurtulabilir; belki de artık kendi işini kurarak finansal bağımsızlığını elde edebilirsin.

Kişisel disiplinin bugün Mars’ın ateşiyle birleşerek az konuşup öz işler yapmanı ve imkansız görünen projelerden büyük başarı hikayeleri çıkarmanı destekliyor. Tam da bu durumda, iş hayatında hem maddi hem de manevi anlamda maksimum kazanca odaklanmalısın. İstediğin finansal gücü ve profesyonel saygınlığı elde edene kadar durma, bugün senin günün!

Peki ya aşk? Bugün aidiyet ve sığınma ihtiyacı Mars'ın dişil enerjisiyle bir hayli artıyor. Bekar bir Oğlak burcuysan, sığınacak bir liman ararken bulabilirsin kendini. Aman dikkat, bu kalbini hassas kılabilir. Güvendiğin anda aşık olabilir, yanlış limana sığınabilirsin. İlişkisi olanlar için ise güven testine dönüşebilir her sözcük. 'Bunu mu demek istedin?' soruları, partnerini biraz sıkabilir... Dikkatli ol, aşk sorgulamaya ya da güvensizliğe gelmez. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…