Sevgili Oğlak, bugün senin günün! Merkür ve Satürn burcunda kavuşuyor, bu da sana zihinsel anlamda bir hayli güç veriyor. Kariyerinde ve kişisel hayatında tüm ipleri eline aldığın, sözünün kanun hükmünde olduğu bir gündesin. Planlarını, hedeflerini ve vizyonunu öyle bir disiplinle ortaya koyacaksın ki kimse seni durduramayacak. Zihnin ve iraden bugün adeta çelikten bir yapı gibi.

Kişisel imajın ve dışarıya verdiğin profesyonel duruş, bugün sana birçok kapıyı kendiliğinden açabilir. Yarım kalan her şeyi tamamlamak ve yeni, kalıcı bir sisteme geçmek için gökyüzü seni destekliyor. Bugün az konuşacak ama konuştuğunda herkesin seni dinlemesini sağlayacaksın. Kendine olan saygın başardığın işlerle devleşecek.

Peki ya aşk? Bugün karizma ve mesafe çekiciliğini artırıyor... Bekar bir Oğlak burcu isen, vakur ve ciddi tavrınla birinin sana hayran kalmasına neden olabilirsin. Ulaşılması zor biri olmak bugün senin en büyük silahın. Her zamankinden daha sert ve net bir duruşla tüm gözleri üzerine çekeceksin belli ki! İlişkisi olan Oğlak burçları için ise birlikte hayatın sorumluluklarını omuz omuza sırtlanmak en büyük mesele... Birbirinize olan saygınızın aşkınızı beslediği günün enerjisi ile sadakatten güç alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…