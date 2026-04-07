Sevgili Oğlak, bugün karizman ve o mesafeli duruşun, en büyük çekim gücün haline geliyor. Özellikle de bekar bir Oğlak burcuysan, vakur ve ciddi tavrınla birilerinin sana uzaktan hayranlıkla bakmasına neden olabilirsin. Ulaşılması zor biri olmak cazibeni katlıyor... Gözünü senden ayıramayan yabancıda senin de gönlün var mı peki?

Öte yandan bir ilişkin varsa, hayatın tüm sorumluluklarını omuz omuza sırtlanma zamanı. Zira bu sayede aşkın en saf halini kucaklayabilirsin. Birbirinizin sınırlarına duyduğunuz saygı aşkınızı beslerken, sadakatten aldığın o büyük güçle günü huzurla kapatacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...