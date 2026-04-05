Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında tüm dikkatleri üzerine çeken, karizmasıyla büyüleyen o kişi sensin. Bekar bir Oğlak burcu isen, kendine olan güvenin ve o ulaşılmaz tavrın seni girdiğin her ortamda en çekici aday haline getirecek; kalbini fethetmek isteyenlerin işi bugün bir hayli zor.

İlişkisi olanlar için ise güç dengesi senin lehine dönerken, partnerini gölgede bırakmamaya ve onun ışığını da parlatmaya özen göstermelisin. Birlikte parlamanın verdiği o keyif, ilişkinizdeki tutkuyu ikiye katlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...