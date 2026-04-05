Sevgili Oğlak, bugün Güneş burcunda parlıyor ve Jüpiter ile yaptığı kare açı seni haftanın en dikkat çeken ismi yapıyor. Kişisel hedeflerin, imajın ve hayattaki duruşun konusunda devrim niteliğinde kararlar alabilirsin. Kariyerinde liderlik vasıfların ön plana çıkıyor ama tek adam olma arzun iş birliğini zorlaştırabilir. Kendi sınırlarını aşmak isterken, başkalarının alanına müdahale etmediğinden emin ol.

Fiziksel enerjin çok yüksek ve bu enerjiyi büyük bir projeyi başlatmak için kullanabilirsin. Ancak Jüpiter’in etkisiyle, yapabileceğinden çok daha fazlasını vaat etme riskin var. Gerçekçi hedeflerle ilerlemek senin zaten doğanda var. Bugün sadece o disipline sadık kal. Kendini her zamankinden daha güçlü hissedeceksin, bu gücü yapıcı işlere yönlendir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tüm gözler üzerinde! Bekar bir Oğlak isen karizmanla girdiğin her ortamda dikkat çekeceksin. Kendine güvenen tavrın seni ulaşılmaz ama bir o kadar da çekici kılıyor. İlişkisi olan Oğlaklar için ise partnerle arandaki güç dengesi bugün senin lehine dönebilir. Ancak partnerini gölgede bırakmamaya çalış. Birlikte parlamak, tek başına parlamaktan daha keyiflidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…