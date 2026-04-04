Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Akrep geçişi seni sosyal çevren ve gelecek ideallerin konusunda derin bir analize sürüklüyor. Kariyerinde sana gerçekten değer katan dostlarınla, sadece vakit öldürenleri birbirinden ayıracağın bir pazar günündesin. Bir ekip çalışması içindeysen, grubun gizli dinamiklerini fark edip liderliği ele alabilirsin. Topluma fayda sağlayacak, daha geniş kitlelere hitap edecek projeler için bugün ilham verici fikirlerle dolusun.

Bir süredir üzerine çalıştığın önemli bir projesin varsa, arkadaşların arasındaki krizi yöneten ve gemiyi limana yanaştıran kişi sen olacaksın. Geleceğe dair hedeflerini revize ederken, 'En tepeye çıkarken yanımda kimleri götürmeliyim?' sorusuna yanıt bulacaksın. Motivasyonun, toplumsal bir başarı ve kalıcı bir iz bırakma isteğiyle perçinleniyor.

Peki ya aşk? Aşk bugün arkadaşlıkların arasından filizlenebilir. Bekar bir Oğlak isen uzun süredir sadece arkadaş gözüyle baktığın birinin sana olan derin bakışlarını bugün ilk kez fark edebilirsin. İlişkisi olan Oğlaklar için ise sosyal bir aktiviteye katılmak veya ortak bir arkadaş çevresinde vakit geçirmek ilişkiyi tazeleyecek. Partnerinle en iyi dost olduğunu hatırlamak, kalbini ısıtacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…