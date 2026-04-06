Sevgili Oğlak, bu Salı günü gökyüzü senin dilinden konuşuyor! Yönetici gezegenin Satürn’ün Güneş ile yaptığı olumlu açı, sana yenilmez bir irade veriyor. Kariyerinde kendi kurallarını koyduğun, projelerinin altına imzanı gururla attığın bir gündesin. Kimsenin seni yönlendirmesine izin vermeyecek, kendi yolunu en profesyonel şekilde çizeceksin.

Kişisel disiplinin ve dış görünüşünle bugün herkes üzerinde büyük bir saygı uyandıracaksın. Yarım kalan işleri bitirmek, yeni bir projeye start vermek veya hayatındaki karmaşayı ayıklamak için mükemmel bir zaman. Bugün senin için imkansız diye bir şey yok, sadece biraz vakit alacak işler var. Kendine olan inancın zirvede.

Peki ya aşk? Aşkta bugün karizma ve duruş konuşuyor. Bekar bir Oğlak burcu isen vakur ve mesafeli tavrın birilerinin sana hayran kalmasına neden olabilir. Bu arada ulaşılması zor biri olmak çekiciliğini artırıyor... İlişkisi olan Oğlaklar için ise partnerin senin başarını desteklediği ve seninle gurur duyduğu bir gün olacak. Onun sana olan saygısı, aşkını daha da derinleştirecek. Aşk, gurur ve mutluluk bir arada olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…