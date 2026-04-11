Sevgili Oğlak, bugün Mars’ın Koç burcuna geçişiyle aidiyet ve sığınma ihtiyacının bir hayli arttığını hissedeceksin. Duygusal yoğunluğu yüksek bir sürece giriyorsun. Bekar bir Oğlak burcuysan, Mars’ın bu korumacı enerjisi seni güvenli bir liman arayışına itebilir. Ancak bu durum kalbini her zamankinden daha hassas ve savunmasız da kılabilir. Birine güven duyduğun anda hızla kapılma riskine karşı temkinli olmalı, sığınmak istediğin limanın gerçekten sana göre olup olmadığını anlamalısın mesela!

İlişkisi olanlar için ise bugün, partnerle kurulan her diyalog kadersel bir güven testine dönüşebilir. Mars Koç enerjisinin getirdiği o direkt tavır, sende aşırı bir sorgulama isteği uyandırabilir. 'Bunu mu demek istedin?' ya da 'Benden bir şey mi saklıyorsun?' gibi sorular partnerini biraz sıkabilir ve aranızdaki huzuru zedeleyebilir. Dikkatli olmalısın; aşkın en büyük gıdası güvendir ve bu şüpheler kalpleri yıpratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...