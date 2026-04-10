Sevgili Oğlak, bugün odağın tamamen içsel huzurun, köklerin ve ailevi meselelerin üzerindeki şifa enerjisinde olacak. Evinde ve yuva sıcaklığında hissettiğin aidiyet duygusu, geçmişin tüm yaralarını şekilde sarıp sarmalıyor. Böylece köklerinden güç alarak ilerleme şansı elde ediyorsun adeta!

Tam da bu noktada, geleceğini garanti altına alacak temelleri atabilir, evrenin sana sunduğu gayrimenkul fırsatlarını değerlendirebilirsin. Bugün kâr hırsıyla değil, huzur inşa etme arzusuyla hareket edersen; maddi kazancın da bir şekilde kendiliğinden geldiğini göreceksin. Başarı ve güç seni hane içi düzende bekliyor. Bu durumda aile işini yönetmeyi ya da gayrimenkul alım-satımlarından kâr elde etmeyi düşün deriz.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün aidiyet ve sığınma ihtiyacı söz konusu. Bekar bir Oğlak burcuysan, seni köklerine bağlayan, duruşuyla tıpkı eski günlerdeki o güveni veren o tanıdık sıcaklıktaki kişi kalbini çalabilir. İlişkisi olanlar için ise partnerle evde baş başa, dış dünyadaki gürültüden izole bir şekilde geçirilecek o romantik akşam harika olacak. Görünen o ki bugün aşk senin için, kapıyı kapattığında içeride bulduğun huzur demek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…