Sevgili Oğlak, bugün biraz daha arka planda kalıp büyük stratejiler kurma zamanı. Bilinçaltındaki korkularını veya karmaşık fikirlerini disipline ederek onları birer güce dönüştürebilirsin. Kariyerinde henüz kimsenin bilmediği bir projeyi sağlam bir zemine oturtmak için harika bir gün. Sessizce ilerlemek, bugün senin için en büyük başarı anahtarı olacak.

Kendi başına çalışmak veya derinlemesine araştırma yapmak sana çok iyi gelecek. Kariyerinde seni kısıtlayan bir engelin aslında seni koruyan bir duvar olduğunu fark edebilirsin. Bugün sezgilerinle mantığın öyle büyük bir uyum içinde ki, attığın her gizli adım seni hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Stratejik sessizliğin gücüne güvenmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün fedakarlık ve ruhsal bir bağ ön planda. Bekar bir Oğlak burcuysan, geçmişten gelen birinin sana ne öğrettiğini fark edip o defteri tamamen kapatabilirsin. İlişkisi olanlar için ise partnerle gözlerden uzak, baş başa ve sessiz bir paylaşım çok şifalı olacak. Bazen sadece birbirinin yanında sessizce durabilmek, dünyadaki en büyük aşk ilanıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…