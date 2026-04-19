Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Nisan - 26 Nisan Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:12

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sonu Uranüs hareketiyle kariyerinde hayallerin ötesine geçip gerçek hedefler koyarak derin gelecek planları yapmaya başlıyorsun. Ticari fikirlerini resmileştirerek somut imzalar atmak belirsizliklerin tek celsede son bulmasını sağlayacak. Artık sadece hissetmekle kalmıyor hayalleri dünyaya somut birer başarı hikayesi olarak sunmak için disiplinli adımlar atıyorsun.

Bu süreçte, Güneş'in Boğa burcuna geçişi de iş hayatındaki kafa karışıklıklarının yerini kârlı sözleşmelere bırakmasını sağlıyor. Yani, bugün yapacağın toplantılar veya alacağın eğitimler profesyonel kariyerinde ömür boyu meyvesini toplayacağın birer altın anahtara dönüşebilir. Rotanı en kârlı alana sabitlediğinde net sonuçlar almanın verdiği huzuru hissedeceksin.

Peki ya aşk? Gözünü dört aç, aşkı arıyorsan... Özellikle de bu hafta sonu Güneş ve Plüton karesiyle romantik beklentilerin yerini hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye bıraktığı bir sürece giriyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinle arandaki bağ ya gerçek bir netliğe kavuşacak ya da seni yoran belirsizlikler tamamen dağılacaktır. Onunla gerçek bir aşk seni bekliyor. Ama bekar bir Balık burcu isen yakın çevrenden birinin verdiği huzurlu güven platonik hayalleri bir anda gerçeğe dönüştürebilir. Aşkın sinyallerini gözden kaçırma. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

