Sevgili Balık, bu hafta sonu Uranüs hareketi ile hayallerin ötesine geçip gerçek hedefler koyarak derin gelecek planları yapmaya başlıyorsun. Ticari fikirlerini resmileştirerek somut imzalar atmak belirsizliklerin tek celsede son bulmasını sağlayacak. Artık sadece hissetmekle kalmıyorsun. Hayalleri dünyaya somut birer başarı hikayesi olarak sunmak için disiplinli adımlar da atıyorsun. Derin gelecek planları yaparken gerçeklikten kopmadan ilerlemek ise sana çokça kazandıracaktır.

Tabii bir de Güneş geçişi var! Bu geçiş ile birlikte, iş hayatındaki kafa karışıklıkları yerini, kârlı sözleşmelere bırakıyor. Bugün yapacağın toplantılar veya alacağın eğitimler profesyonel kariyerinde ömür boyu meyvesini toplayacağın birer altın anahtara dönüşebilir. Rotanı en kârlı alana sabitlediğinde net sonuçlar almanın verdiği huzuru hissedeceksin. Hayallerini somut adımlarla desteklediğinde başarının ne kadar yakın olduğunu göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…