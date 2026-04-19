article/comments-white
article/share-white
20 Nisan - 26 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Nisan - 26 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 20 Nisan - 26 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında romantik beklentilerin yerini hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye bıraktığı bir sürece giriyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinle arandaki bağ ya gerçek bir netliğe kavuşacak ya da seni yoran belirsizlikler tamamen dağılacaktır. Sınırlarını belirlediğinde ve partnerinden de aynı netliği beklediğinde ilişkinin üzerindeki puslu hava dağılıyor. 

Ama bekar bir Balık burcu isen yakın çevrenden birinin verdiği huzurlu güven platonik hayalleri bir anda gerçeğe dönüştürebilir. Uzun süredir tanıdığın veya güvendiğin birinin sana karşı olan hislerini fark etmek kalbinin ritmini değiştirebilir. Aşkın sinyallerini bu hafta gözden kaçırmamalı ve sana uzatılan samimi eli tutmaktan çekinmemelisin. Hayallerindeki aşkın aslında ne kadar yakınında olduğunu görmek sana mutluluğu da getirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın