Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında romantik beklentilerin yerini hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye bıraktığı bir sürece giriyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen partnerinle arandaki bağ ya gerçek bir netliğe kavuşacak ya da seni yoran belirsizlikler tamamen dağılacaktır. Sınırlarını belirlediğinde ve partnerinden de aynı netliği beklediğinde ilişkinin üzerindeki puslu hava dağılıyor.

Ama bekar bir Balık burcu isen yakın çevrenden birinin verdiği huzurlu güven platonik hayalleri bir anda gerçeğe dönüştürebilir. Uzun süredir tanıdığın veya güvendiğin birinin sana karşı olan hislerini fark etmek kalbinin ritmini değiştirebilir. Aşkın sinyallerini bu hafta gözden kaçırmamalı ve sana uzatılan samimi eli tutmaktan çekinmemelisin. Hayallerindeki aşkın aslında ne kadar yakınında olduğunu görmek sana mutluluğu da getirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…