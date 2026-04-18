Sevgili Balık, bugün kariyerinde arka planda yürüttüğün bir projenin ifşa olması veya teknik bir sızıntı yüzünden engellenmesi riskiyle karşılaşabilirsin. Zira Mars ile Satürn kavuşumu, kapalı kapılar ardındaki hırsların sistem tarafından denetlenmesidir. Bu durumu aşmak için şeffaf olmayı tercih etmeli ve planlarını resmi bir zemine oturtmalısın. Dürüst ve disiplinli bir yol seçtiğinde engellerin ortadan kalktığını göreceksin.

Finansal olarak başkalarından gizlediğin bir borç veya birikim varsa, bugün bu konuyu organize etmek zorunda kalabilirsin. Bir süredir seni yavaşlatan korkularınla yüzleşip, onları iş stratejisine dönüştürme vakti. Kendi iç disiplinini kurduğunda, dış dünyadaki engeller sadece birer detay olarak kalacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün gizli saklı yürütülen bir ilginin getirdiği vicdani yük ve kısıtlanma hissi seni yorabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinden sakladığın küçük sırrın yarattığı duvarı bugün dürüstlükle yıkmalısın. Ona karşı açık, net ve dürüst olma zamanı geldi. Ama bekar bir Balık burcuysan, bugün imkansız görünen bir aşka kapılmak yerine, senin duygusal sınırlarına saygı duyacak karakterle buluşabilirsin. İdealize ettiğine değil, gerçeğe yönelme zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...