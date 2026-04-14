Sevgili Balık Bugün Merkür’ün Koç burcuna geçişi, yaratıcılığını bir iş modeline dönüştürmen veya hobinden para kazanman için sana müthiş bir fırsat sunuyor. Eğer bir süredir planladığın bir sanat projen, bir tasarım işin veya bir girişim fikrin varsa, bugün yatırımcılarla görüşmek veya ilk satışı gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Riskli görünen bir yatırımın detaylarını inceleyip şansını zekanla nasıl yöneteceğine dair o önemli stratejiyi bugün kuracaksın.

Bu arada eğer çocukların varsa, onların eğitimi ya da gelecek planları üzerine de net kararlar alabilirsin. Hayatın eğlenceli yanlarına odaklanırken, aynı zamanda bu alanları nasıl daha verimli ve kârlı hale getirebileceğini de profesyonelce planlayacağın bir gündesin. Doğru adımlarla tüm ailenin düzeni değiştirebilir, gücüne güç katabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün flört enerjisi ve heyecan zirveye çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber daha önce hiç denemediğin bir aktiviteye katılmak ya da birbirinize olan tutkunuzu açıkça ifade etmek ilişkinizi tazeleyecektir. Bekar bir Balık burcuysan, bugün girdiğin her ortamda tüm gözlerin üzerinde olduğu o büyüleyici kişi sen olacaksın. Şimdi, öz güvenli sözlerinle birinin kalbini anında çalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…