Sevgili Balık, bugün öz değerlerine ve maddi kaynaklarına odaklanacaksın. Yeteneklerini nakde çevirmek ve kazanç kapısını aralamak için evrenin en şanslı yerleşimlerinden birine sahipsin. Kendini değerli hissettiğin, estetik zevklerine yatırım yaptığın ve bolluğu kucakladığın bir Cumartesi günü seni bekliyor.

Kariyerinde bugün yaratıcılığını da maddi başarıya dönüştürme vaktin geldi. Hak ettiğin geliri talep ederken veya bir iş pazarlığı yaparken sergileyeceğin o naif ama etkileyici tavır, tüm kapıları sana zahmetsizce açacaktır. Sanatsal yeteneklerinden veya sezgilerinden para kazanabileceğin yeni ve sarsılmaz yollar aralanabilir. Yeter ki harekete geç!

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün sadakat, istikrar ve değer görmek senin için en önemli ihtiyaca dönüşecek. Bekar bir Balık burcuysan, sana kendini dünyadaki tek ve en özel varlık gibi hissettirecek o naif kişi radarına girebilir. İlişkisi olanlar için ise partnerin sana sunduğu o kıymetli ilgi veya zor anlarda sergilediği şefkatli sadakat, en büyük aşk ilanı olacak. İstediğin düzen sonunda sağlanacak, kalbinde sular durulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…