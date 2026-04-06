Sevgili Balık, bugünün odağında tamamen sosyal çevre ve gelecek vizyonun var. Güneş ve Satürn desteğiyle, içinde bulunduğun arkadaş gruplarında veya profesyonel çevrelerde sözü dinlenen, tecrübesine güvenilen kişi olacaksın. Kariyerinde uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı sağlayacak güçlü bir mentör ile tanışabilir veya mevcut bağlantılarını resmileştirebilirsin.

Gelecek hayallerin bugün artık sadece birer hayal olmaktan çıkıp uygulanabilir bir iş planına dönüşüyor. Dostlarınla beraber ortak bir iş kurma veya bir projeyi hayata geçirme kararı alabilirsin. Bugün popülerlikten ziyade, saygınlık kazanmak senin için daha önemli olacak. Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ruhunu doyuracak.

Peki ya aşk? Aşk bugün arkadaşlıkların arasından, sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bekar bir Balık burcu isen, sana güven veren ve hayatını düzene sokmana yardım eden bir arkadaşınla aranda farklı bir çekim oluşabilir. İlişkisi olan Balıklar için ise ortak hayaller kurmak yerine, o hayaller için para biriktirmeye veya plan yapmaya başlanacak ciddi bir gün. Aşkının geleceği bugün çok daha berrak görünüyor... Birlikte mutluluk gündeminde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…