Sevgili Balık, bu haftaya sosyal çevrenin, dostluklarının ve gelecek umutlarının tavan yaptığı bir enerjiyle giriyorsun. Güneş ile Jüpiter karesi, içinde bulunduğun gruplarda veya derneklerde seni ön plana çıkarabilir. Kariyerinde bir ekip liderliğine soyunabilir veya büyük bir organizasyonun parçası olabilirsin. İnsanlar senin vizyonuna ve hayallerine inanmaya meyilli. Ancak onlara sunduğun tablonun gerçekçi olduğundan emin olmalısın.

Gelecek hayallerin bugün her zamankinden daha renkli ve büyük. Olmaz, dediğin şeylerin olabileceğini görmek seni motive edecek. Ancak maddi konularda arkadaş çevrenle olan ilişkilerine dikkat et. Zira, borç alışverişi veya ortak harcamalar bugün başını ağrıtabilir. Kendi ideallerin uğruna savaşırken, gerçek dostlarını yanında tutmaya özen göster.

Peki ya aşk? Aşkta bugün sosyallik ön planda. Bekar bir Balık isen, bir arkadaş toplantısında veya toplu bir organizasyonda yıldırım aşkına tutulabilirsin. İlişkisi olan Balıklar için ise partnerle birlikte kalabalık ortamlara girmek, sosyalleşmek ve ortak hedefler üzerine konuşmak heyecan verici olacak. İlişkinin geleceğini daha parlak gördüğün, umut dolu bir Pazartesi akşamı seni bekliyor. Onunla her yerde mutlu olmaya hazırsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…