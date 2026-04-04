Sevgili Balık, bugün Ay Akrep burcundayken ufkunu genişletmek, yeni kültürler keşfetmek ve bilginin derinliklerine dalmak istiyorsun. Kariyerinde uluslararası bağlantılar, akademik çalışmalar veya yayıncılık gibi alanlarda büyük bir atılımın eşiğinde olabilirsin. Pazar gününü bir kitapçıda kaybolarak veya vizyonunu geliştirecek bir belgesel izleyerek geçirmek, sana pazartesi sabahı için muazzam bir yaratıcı enerji verecek.

İnançlarını ve hayata bakış açını sorguladığın, felsefi bir derinlik kazandığın bir gündesin. Eğer eğitimine devam ediyorsan, akademik bir rekabetin içinden başarıyla sıyrılmanı sağlayacak o gizli bilgiye bugün ulaşabilirsin. Motivasyonun, dünyayı daha derin bir perspektiften anlama isteğinden geliyor. Yolculuklar hem ruhuna hem de kariyerine iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk bugün senin için bir keşif yolculuğu. Bekar bir Balık isen senden farklı bir dünya görüşüne veya kültüre sahip biriyle tanışıp ruhsal bir bağ kurabilirsin. Mesafe aşkları bugün daha tutkulu hissedilebilir. İlişkisi olan Balıklar için ise partnerle yeni bir rota çizmek, beraber bir eğitime başlamak ya da felsefi tartışmalara dalmak aradaki tutkuyu canlandıracak. Birlikte keşfettikçe, birbirinize daha çok bağlanacaksınız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…