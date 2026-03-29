Sevgili Balık, bugün iş hayatında iletişim kurduğun alanların kapılarını sonuna kadar açıyor ve kazanca dönüştürebileceğin harika fırsatlar sunuyor. E-postaların, telefon görüşmelerin ya da belki de o küçük anlaşmaların, Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte büyüme potansiyeli taşıyor. Bu dönemde, sözlerinin değeri artıyor ve doğru bir şekilde ifade edildiğinde, maddi kazançlarla karşılık bulabilir.

Bu süreçte, kendini net ve açık bir şekilde ifade etmenin önemini unutma. Çünkü söylediğin her şey, doğru bir şekilde ifade edildiğinde, maddi kazançlarla karşılık bulabilir. Küçük fırsatları küçümseme, çünkü bu fırsatlar senin için büyük bir kapı aralayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise konuşmalarının derinlik kazanacağı bir döneme giriyorsun. Bekar bir Balık burcuysan, uzun ve derin sohbetlerle bağ kurabileceğin biriyle karşılaşabilirsin. İlişkisi olan Balıklar içinse, iletişimin kalitesi, ilişkinin yönünü belirleyecek. Bu dönemde, sevgilinle olan konuşmalarının kalitesini artırmaya çalış, çünkü bu, ilişkinin geleceğini şekillendirecek. Bir karar vereceksin, 'Tamam mı, devam mı?' Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…