Sevgili Balık, bugün iş hayatında öyle bir şey fark ediyorsun ki, bu senin için bir dönüm noktası olabilir. Daha önce belki de önemsemediğin, hatta küçük gördüğün bir yeteneğin aslında ne kadar güçlü bir silah olduğunu anlıyorsun. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, içindeki bu gizli potansiyeli adeta bir hazine gibi gün yüzüne çıkarıyor.

Bu farkındalıkla birlikte, kendine yatırım yapma konusunda bir adım atıyorsun. Artık hangi yeteneğin seni ileriye taşıyacağını, hangi becerinin seni bir adım öne çıkaracağını çok iyi biliyorsun. Bu, yeni bir başlangıç, yeni bir yolculuk demek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal bir fırtına esiyor. Eğer bekar bir Balık burcuysan, derin ve anlamlı bir bağ kurma arzun giderek artıyor. Ancak dikkatli olmalısın, aşkı bulmak konusundaki bu heyecanın seni yanlış ilişkiye sürükleyebilir... Gerçek olmayan hisleri aşk sanıp yaralanabilirsin. Tabii bir ilişkin varsa, burada da düzen değişikliği söz konusu olabilir. Duyguların taştığı bu süreçte, partnerinden daha fazla ilgi, sürpriz ve jest bekleyebilirsin. Bakalım, beklentilerini karşılayabilecek mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…