Sevgili Balık, bugünün enerjisi iş hayatındaki konumunu etkiliyor. Artık başkaları için kendini feda etmeye devam etmeyeceksin! Şimdi, 'Neden başkaları için kendimi geri plana atıyorum?' demenin tam zamanı. Zira Venüs ve Chiron'un kavuşumunun etkisiyle, kendine sınır koyma ihtiyacı da seni sarıyor!

Artık kendine alan açmayı öğrenmelisin! Başkalarına verdiğin değeri, kendine de vermenin zamanı geldi. Özellikle de söz konusu profesyonel hayat olduğunda, hedeflerin ve amaçların doğrultusunda hareket etmelisin. Kendi isteklerini gerçeğe dönüştürmeye odaklanarak hayal ettiğin başarıyı elde etmelisin. Bunu yapabileceğini biz biliyoruz, sen de emin olmalı ve ilk adımı atmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, kalbin oldukça açık durumda. Eğer bekarsan, birine hızla bağlanma eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma ki sınırlarını koruman önemli. Yeni bir aşka başlarken, kendini anlatmalısın. Tabii eğer ilişkin varsa, fedakarlık dengesi yeniden kuruluyor. Partnerine karşı olan fedakarlıklarının karşılığını almanın zamanı geldi. Bu durumda belki de partnerin üzerine eğilir, seni pamuklara sarıp sarmalar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…