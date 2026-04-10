Sevgili Balık, bugün sadakat, istikrar ve empatiye ihtiyacın var. Partnerinin zor anlarında gösterdiği o naif sadakat senin için en büyük aşk ilanı olurken, varlığıyla ruhunu şifalandıracak. Kendini değerli hissettiğin ve partnerinin sevgisiyle sarsılmaz bir bolluğa kavuştuğun bugünde, aşkın şifalı kollarına teslim olacaksın.

Tabii bekar bir Balık burcuysan, sana kendini dünyadaki tek ve en özel varlık gibi hissettirecek o naif ama güçlü kişi bugün radarına girebilir. Bugün aşktan beklediğin heyecan değil, sıcaklık olacak. Kalbinde sular durulacak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...