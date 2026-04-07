Sevgili Balık, bugün aşk senin için sağlam dostluk temelleri üzerinden yükselerek kalbine ulaşıyor. Bekar bir Balık burcuysan, ortak bir proje veya ekip çalışması sırasında birinin ciddiyeti ve vakur çalışkanlığı sana çok çekici gelebilir. Aşkın bambaşka bir yüzü ile tanışmaya ve öyle aşka dalmaya hazır olsan iyi edersin.

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber sosyal bir davete katılmak veya ortak arkadaş çevresinde vakit geçirmek aşkına iyi gelebilir. Zira bugün aşkın dili, uçucu hayallerden ziyade birlikte kurulan o büyük ve sarsılmaz gelecek tasarısı olabilir. Birlikte hayata karışın, onunla her ortamda mutluluğu kucaklamak gibi yok, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...