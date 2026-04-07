Sevgili Balık Bugün odak noktan tamamen projelerin ve gelecek hayallerin olabilir. Merkür ve Satürn’ün kavuşumu, kariyerinde uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı sağlayacak enerji ile dolmanı sağlayabilir. Bugün bir ekibin liderliğini yapabilir veya büyük bir organizasyonu disiplinli bir şekilde yönetebilirsin.

Gelecek hayallerin bugün artık sadece birer hayal olmaktan çıkıp uygulanabilir birer iş planına dönüşüyor. Arkadaş çevrenden tecrübeli birinin sana vereceği akıl, bugün hayat kurtarıcı olabilir. Görünen o ki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerledikçe başarı ile taçlanacak ve zirvedeki yerini seni destekleyenlerle birlikte alacaksın.

Peki ya aşk? Aşk bugün arkadaşlıkların arasından, sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bekar bir Balık burcu isen, ortak bir proje veya grup çalışması sırasında birinin ciddiyeti ve çalışkanlığı sana çok çekici gelebilir. İlişkisi olan Balık burçları için ise partnerle birlikte bir davete katılmak veya ortak bir arkadaş çevresinde vakit geçirmek aradaki bağı güçlendirecek. Bugün aşkın dili, birlikte kurulan o büyük ve sağlam gelecek hayalidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…