Sevgili Balık, bugün senin günün, evrenin tüm zarafeti senin üzerinde parlıyor! Yönetici gezegenin Venüs’ün burcuna geçişiyle birlikte, adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Haftanın o yorucu ve disiplinli enerjisi yerini sonsuz bir cazibeye, yaratıcılığa ve yaşama sevincine bırakıyor. Girdiğin her ortamda yaydığın o şifalı enerji herkesin dönüp sana bir kez daha bakmasına neden olacak. Bugün sen evrenin en kıymetli sanat eserisin.

Kariyerinde ise bugün imajınla ve vizyonunla devleşme zamanı. Profesyonel hayatında tüm ipleri eline alırken bunu o eşsiz zarafetinle yapacaksın. Yarım kalan projelerini estetikle tamamlamak ve herkesin takdirini kazanmak için harika bir süreçtesin. Bugün sadece işini yapmayacak, çevrendeki herkese ilham veren o doğal liderlik vasfını sergileyeceksin. Başarı bugün sana kuralcı bir disiplinle değil, sezgisel bir akışla ve zahmetsizce gelecek.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün tam anlamıyla zirvedesin, aşkın vücut bulmuş hali sensin. Bekar bir Balık burcuysan, karizmanla ve o büyüleyici gizeminle kimsenin sana hayır demesi mümkün olmayacak; kalbinin kapılarını sonuna kadar açmaya hazır ol. İlişkisi olanlar için ise partnerin sana olan hayranlığının katlandığı, romantizmin en saf haliyle yaşandığı rüya gibi bir gün. Bugün aşk senin için, tüm dualarının kabul olduğu sonsuz ve şifalı okyanus demek... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…