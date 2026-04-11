Sevgili Balık, bugün senin için kendi payını alma kavgası başlıyor. Başkalarının çizdiği sınırlar içinde uysalca beklediğin o dönem bitti. Şimdi Mars’ın hırslı enerjisiyle kendi cüzdanının ve emeklerinin muhafızı olacak, kimsenin seni maddi anlamda sömürmesine izin vermeyecek o sert iradeyle dolacaksın. Mars’ın para evine bu girişken hamlesi, seni hayatta sadece bir hayalperest değil, kendi bereketi için sahaya inen bir savaşçı haline getirmek için tasarlandı.

Kariyerinde bugün yeteneklerini sadece birer hobi gibi değil, bir gelir kapısı inşa etmek için kullanma vaktin geldi. Hak ettiğin profesyonel bedeli talep ederken o naif tavrını tamamen rafa kaldırıp kararlılıkla pazarlık masasına oturmalı ve işinin karşılığını kuruşu kuruşuna belirlemelisin. Teknik becerilerinden veya sezgisel uzmanlığından nakit akışı sağlayacak o en radikal ve en kısa yolu seçmekten sakın korkma.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün sadakati sadece bir duygu olarak değil, sarsılmaz bir koruma kalkanı olarak talep edeceksin. Bekar bir Balık burcuysan, hayatına o 'gelip geçici' romantizmler değil, Mars’ın gücüyle seni savunan ve hayattaki yükünü paylaşmaya gönüllü karakteri alabilirsin. İlişkisi olanlar için ise aşk, aranızdaki tüm şiirsel vaatlerden daha gerçekçi ve değerli bir hale gelecek. Artık ilişkine sahiden sahip çıkmak, aşk için mücadele etmek isteyeceksin. Tabii bu durumda partnerine de çok iş düşecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…