Sevgili Balık, bugün Güneş Koç burcuna geçerek senin için yılın en güçlü yeniden doğuş perdesini aralıyor. İş hayatında artık başkalarının gölgesinde kalma veya onay bekleme dönemi tamamen kapandı. Bugün kendi rotanı çizmek ve projelerini en ön saftan başlatmak için büyük bir enerjiye sahipsin. Herkesin plan aşamasında kaldığı o noktada, sen doğrudan eyleme geçerek ve kendi liderliğini ilan ederek tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin üstelik.

Tam da bu noktada, içindeki o bitmek bilmeyen girişimci ruhu dizginlemeyi bırakıp tamamen özgür bırakmalısın. Bugün karşına çıkan engeller, senin gücünü test etmek için değil, onları nasıl birer basamağa çevireceğini görmen için oradalar. Bir üst pozisyon, yeni bir iş girişimi veya cesaret isteyen bir yatırım için gereken öz güven bugün damarlarında dolaşıyor. Sahneye çıkıp 'Ben buradayım' demen, hayatının geri kalanındaki tüm kapıları kendiliğinden açacak olan o sihirli anahtar olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün Güneş’in sıcaklığı kalbindeki tüm buzları eritiyor ve seni çok daha tutkulu, net bir pozisyona taşıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı daha dürüst, daha heyecan dolu ve doğrudan bir yaklaşım sergileyerek ilişkindeki sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden körükleyebilirsin. Bekar bir Balık burcuysan, bugün girdiğin her ortamda çekiciliğinle bir güneş gibi parlayacaksın ve senin bu cesur duruşun, hayatına en az senin kadar enerjik birini çekecek. Bu yeni başlangıç, sana aşkın en saf ve en dinamik halini vadediyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…