Sevgili Balık, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, maaş pazarlığında elini güçlendiriyor veya yeteneklerini sektöre en yüksek fiyattan pazarlaman için sana sahneyi bırakıyor. Eğer bir süredir ek gelir arayışındaysan, bugün beklediğin kârlı teklif kapını çalabilir. Artık arka planda kalmayı reddedip iş dünyasında ne kadar dişli bir rakip olduğunu herkese kanıtlayacaksın.

Öte yandan finansal harcamalarını disipline ederken, bir yandan da sana uzun vadede değer katacak değerli bir eşyanın veya mülkün satışıyla ilgili strateji kurabilirsin. Cüzdanındaki bereketi artıracak nakit girişi, bugün zihninde tamamen şekillenen hamleyle gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün flört enerjisiyle gelen yeni bir başlangıç var. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sana olan sevgisini somut bir destekle kanıtladığı bir gündesin. Bekar bir Balık burcuysan, bugün yeni bir tanışma yerine, en yakınındaki kişinin sana olan gizli aşkını itiraf etmesiyle şok olabilirsin. Dostluktan aşka giden ince çizgide yürümeye hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...