20 Nisan - 26 Nisan Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Nisan - 26 Nisan haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta bağışıklık sisteminin hassaslaşmasıyla beraber yorgunluk hissinin her zamankinden daha fazla arttığını görebilirsin. Mevsim geçişlerine ve çevresel etkenlere karşı vücudun daha dirençsiz kalabileceği için takviye edici besinlere yönelmelisin. Rutin bir uyku ve beslenme düzenine sadık kalmak bedensel sağlığını korumanın en iyi yolu olacaktır. Bedenin sana durman gerektiğini fısıldarken bu sese kulak vermelisin.

Hafta sonu ise Güneş ve Plüton karesi etkisiyle ruhsal yorgunlukların bedensel ağrılara dönüşmemesi için stresten uzak durmalısın. Özellikle ayak ve bilek sağlığına dikkat etmeli ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmalısın. Kendine özen gösterdiğinde bağışıklık sisteminin de hızla toparlandığını fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

