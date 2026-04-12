Sevgili Balık, bu hafta zihninin kıvrak yapısını güçlü bir liderlik vasfıyla birleştirme ve sahneye çıkma zamanı. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki o kafa karıştırıcı enerjiyle başlıyorsun ama bu durum seni yavaşlatmayacak; aksine rakiplerinin göremediği yaratıcı çözümleri bulman için seni tetikleyecek. Salı günü Güneş ve Merkür’ün Koç burcuna geçişiyle, savunduğun projelerin arkasında durma cesaretin artıyor. Artık sadece hayal kuran bir profesyonel değil, o hayalleri sahada uygulayan bir icracı olacaksın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, sana kariyerine dair yepyeni bir vizyon sunarken, daha önce fark etmediğin yeteneklerini kazanca dönüştürmeni sağlayacak. Venüs ve Jüpiter arasındaki etkileşim, girdiğin her toplantıda tüm dikkatleri üzerine çekmeni ve beklediğin o maddi desteği bir anda bulmanı sağlayacak. Şansın öyle açık ki, rastgele kurduğun bir bağlantı bile hayatının en büyük iş fırsatına dönüşebilir. Sakın unutma, zekanı cesaretle harmanladığında, sektöründe aşamayacağın hiçbir engel yok. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…