Sevgili Balık, bu hafta zihninin o kıvrak yapısını bir liderlik vasfıyla birleştirme zamanı. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki o kafa karıştırıcı enerjiyle başlıyorsun ama bu durum seni yavaşlatmayacak, aksine daha yaratıcı çözümler bulman için seni tetikleyecek. Salı günü Güneş ve Merkür’ün Koç burcuna geçişiyle, savunduğun fikirlerin arkasında durma cesaretin artıyor. Artık sadece hayal kuran değil, o hayalleri uygulayan kişi olacaksın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise sana hayata dair yepyeni bir vizyon sunarken, daha önce fark etmediğin yeteneklerini keşfetmeni sağlayacak. Venüs ve Jüpiter arasındaki şanslı etkileşim, girdiğin her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeni ve beklediğin o desteği bir anda bulmanı sağlayacak. Şansın öyle açık ki, rastgele kurduğun bir cümle bile hayatının en büyük fırsatına dönüşebilir. Zekanı cesaretle harmanladığında, aşamayacağın hiçbir engel yok.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta zihinsel bir dans içindesin. Bekar bir Balık burcuysan, seninle aynı dili konuşan değil, seninle aynı hızda düşünen o kişiyle yolların kesişebilir. İlişkisi olan Balıklar için ise partnerle birlikte yeni bir hayal kurmak ve bu hayal için sınırları zorlamak ilişkiye taptaze bir enerji katacak. Hislerin ötesinde bir anlayışın tadına varacaksın. Sahi, aşkın en canlı halini yaşamaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…