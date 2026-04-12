Sevgili Koç, bu hafta zihinsel bir koşturmacadan ziyade, çevrendeki insanlarla arandaki diyaloglarına ve kısa vadeli planlarına odaklanıyorsun. Ancak Mars ve Neptün kavuşumu haftaya başlarken duyduğun haberlerin doğruluğunu sorgulamalı, hemen her şeye inanmamalısın. Salıdan itibaren kendi döneminin getirdiği hızla, üzerinde çalıştığın bir projeyi veya eğitimi sonuçlandırmak için doğrulara kavuşacaksın.

Cuma günü burcunda meydana gelen Yeni Ay ise sana yeni bir iş bağlantısı veya ticari bir fırsat sunabilir. Venüs ve Jüpiter desteğiyle, yakın çevrenden birinin vesile olacağı bir görüşme beklemediğin kadar verimli geçebilir. Şimdi elindeki bilgiyi somut bir kazanca dönüştürebilirsin. Sadece konuşmakla kalmayıp kararlarını uygulamaya döktüğünde sonuç alacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta zihinsel bir uyum arıyorsun. Bekar bir Koç burcuysan, bir yolculukta veya sosyal medya üzerinden tanışacağın birinin hayata bakışı seni etkileyebilir. Tabiii eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir şeyler öğrenmek veya kısa bir seyahat planlamak aşkı tazeleyecektir. İletişimi dürüst tuttuğun sürece sorun yok. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…