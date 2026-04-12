Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında kelimelerin ötesinde bir zihinsel uyum arıyorsun. Haftaya başlarken Mars ve Neptün’ün enerjisi, flört ettiğin kişinin gerçek niyetini sorgulatabilir; bu yüzden hislerine güven ama hemen karar verme. Bekar bir Koç burcuysan, bir yolculukta veya bir sohbet ortamında zekasıyla seni anında etkisi altına alacak o kişiyle karşılaşabilirsin.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir şeyler öğrenmek veya kısa bir kaçamak planlamak aranızdaki bağı tazeleyecek. Cuma günkü Yeni Ay, ilişkinde iletişimi merkeze alan yepyeni bir sayfa açıyor. Yani aşkta da artık sadece duygularla değil, ortak bir akılla ilerliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…