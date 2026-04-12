Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında zihinsel bir dans içindesin; uyum ve anlayış aradaki bağı güçlendiriyor. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki o kafa karıştırıcı enerjiyle başlıyorsun ama bu durum partnerinle arandaki sorunlara daha yaratıcı çözümler bulmanı sağlayacak. Bekar bir Balık burcuysan, seninle aynı hızda düşünen ve hislerini açıkça dile getiren o zeki kişiyle yolların kesişebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni bir hayal kurmak ve bu hayal için sınırları zorlamak ilişkiye taptaze bir enerji katacak. Birbirinizi kelimeler olmadan da anlayabildiğiniz o özel frekansı yakalayacaksınız. Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise aşkta yepyeni bir vizyon sunarken şansın yardımıyla kalbinin en büyük dileği gerçekleşecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…