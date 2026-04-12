Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında adeta bir çekim merkezi haline geliyorsun; sarsılmaz tavrın herkesi etkiliyor. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu etkileşimle başlarken duygularında biraz dalgalanma yaşasan da Salıdan itibaren Koç yoğunluğuyla kendi kabuğundan çıkıyorsun. Bekar bir Oğlak burcuysan, senin o kendinden emin ve güçlü duruşun birilerini sana hayran bırakabilir.

Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte hayata karşı yeni bir duruş sergileme ve birbirinizin en büyük destekçisi olma zamanı. Aşkın sadece bir duygu değil, bir sorumluluk olduğunu gösteren adımlar atacaksın. Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile kendinle ilgili sakladığın o gizli potansiyeli ve tutkuyu dışarı çıkarma cesareti de bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…