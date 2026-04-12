Sevgili Oğlak, bu hafta içindeki ham enerjiyi yüksek bir disiplinle işleme ve kalıcı bir başarıya dönüştürme vaktin geldi. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu etkileşimle başlarken, aslında en büyük gücünün sadece çok çalışmak değil, geniş vizyonun olduğunu fark edeceksin. Salıdan itibaren Koç yoğunluğuyla kendi kabuğundan çıkarken, sadece fiziksel bir ataklık değil, zihinsel bir devrim yaşıyorsun. Artık sadece hedefe varmak seni tatmin etmiyor, o yolda nasıl bir lidere dönüştüğünü anlamak asıl önceliğin olacak.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, sana kendinle ilgili sakladığın o gizli potansiyeli profesyonel dünyaya kanıtlama cesareti veriyor. Venüs ve Jüpiter arasındaki o muazzam uyum, iş hayatının sana sunduğu keyifli anları ve maddi sürprizleri çoğaltacak. Kendini ödüllendirmekten çekinme çünkü bu hafta başlattığın her girişim, senin imzanı sonsuza dek taşıyacak kadar sağlam bir iz bırakacak. Kendine olan sarsılmaz inancın, kapalı her kapıyı açacak tek gücün. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…