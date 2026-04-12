Sevgili Oğlak, bu hafta içindeki ham enerjiyi bir disiplinle işleme vaktin geldi. Haftaya Mars ve Neptün arasındaki puslu etkileşimle başlarken, aslında en büyük gücünün sadece çalışmak değil, vizyonun olduğunu fark edeceksin. Salıdan itibaren Koç yoğunluğuyla kendi kabuğundan çıkarken, sadece fiziksel bir ataklık değil, zihinsel bir devrim yaşıyorsun. Artık sadece hedefe ulaşmak seni tatmin etmiyor, o yolda nasıl biri olduğunu anlamak asıl önceliğin olacak.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise sana kendinle ilgili sakladığın o gizli potansiyeli dışarı çıkarma cesareti veriyor. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyum, hayatın sana sunduğu keyifli anları da çoğaltacak. Kendini ödüllendirmekten çekinme çünkü bu hafta başlattığın her şey, senin imzanı sonsuza dek taşıyacak kadar sağlam bir iz bırakacak. Kendine olan sarsılmaz inancın, her kapıyı açacak olan tek anahtarın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta adeta bir çekim merkezi haline geliyorsun. Bekar bir Oğlak burcuysan, senin sarsılmaz tavrın birilerini sana hayran bırakabilir. Ama eğer ilişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerinle birlikte hayata karşı yeni bir duruş sergileme zamanı. Birbirinizin en büyük destekçisi olurken, aşkın sadece bir duygu değil, bir eylem olduğunu kanıtlayacaksın. Şimdi, kendi hikayeni en baştan yazmaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…