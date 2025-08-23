Viral Oldu: TikTok İçerik Üreticisi Şizofreniyi Kendi Gözlerinden Gösterdi

Video sosyal medyada hızla yayılırken, Reddit’te şizofreni tanısı almış kullanıcılar da yorumlarını paylaştı. Bazıları işitsel halüsinasyonların gerçeğe oldukça yakın olduğunu belirtirken, görsel bozulmaların kendilerinde bu şekilde yaşanmadığını söyledi. Bir kullanıcı, duyduğu seslerin çoğunlukla gerçekçi konuşmalar gibi olduğunu, hatta doktor, hemşire ya da yakınlarının seslerini taklit ettiğini aktardı.

Genel olarak yorumlarda, deneyimlerin kişiden kişiye farklılık gösterdiği ancak videonun şizofreni deneyimine dair fikir verdiği konusunda ortaklaşıldı.