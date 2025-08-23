onedio
Viral Oldu: TikTok İçerik Üreticisi Şizofreniyi Kendi Gözlerinden Gösterdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 15:23

Şizofreni, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını derinden etkileyen ciddi bir ruh sağlığı hastalığıdır. Çoğu zaman gerçeklik algısını tamamen bozabilir. TikTok’ta “Xorad” isimli bir kullanıcı, bu deneyimi başkalarının anlayabilmesi için simülasyon videosu hazırladı. Video kısa sürede viral olurken, hem destek hem de eleştiri aldı.

Kaynak: Xorad / TikTok

Bahsi geçen video şu şekilde 👇🏻

Şizofreniyle yaşayan kişiler videonun doğruluğunu tartıştı

Video sosyal medyada hızla yayılırken, Reddit’te şizofreni tanısı almış kullanıcılar da yorumlarını paylaştı. Bazıları işitsel halüsinasyonların gerçeğe oldukça yakın olduğunu belirtirken, görsel bozulmaların kendilerinde bu şekilde yaşanmadığını söyledi. Bir kullanıcı, duyduğu seslerin çoğunlukla gerçekçi konuşmalar gibi olduğunu, hatta doktor, hemşire ya da yakınlarının seslerini taklit ettiğini aktardı.

Genel olarak yorumlarda, deneyimlerin kişiden kişiye farklılık gösterdiği ancak videonun şizofreni deneyimine dair fikir verdiği konusunda ortaklaşıldı.

mamamia

Bir hafta falan olmadı aynı içeriği paylaşalı sadece biraz yazıyı değiştirmişsiniz, içerik yoksunluğu çekiyorsanız kültürel birşeyler koyun en kötü.